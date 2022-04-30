В Финляндии дата-центр «Яндекса» отключили от электропитания
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Дата-центр компании «Яндекс» в городе Мянтсяля на юге Финляндии отключили от источника электропитания, после чего его переключили на дизельный генератор, сообщает РБК, ссылаясь на источник, близкий к российской компании. Отключение произошло 25 апреля, но об этом стало известно только сейчас.
Представитель «Яндекса» сказал изданию, что центр обработки данных (ЦОД) в Мянтсяля «временно работает на собственных дизельных генераторах». Он не назвал причину отключения, но отметил, что дата-центр продолжает работать, а компания находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии.
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В марте финская энергетическая компания Nivos Energia Oy заявила, что продолжает сотрудничество с зарегистрированной в Финляндии Yandex Oy, но готова прекратить его, если «Яндекс» попадет под санкции.
«Яндекс» не включен в санкционные списки. При этом в середине марта Евросоюз ввел санкции в отношении Тиграна Худавердяна, занимавшего пост главного управляющего директора Yandex N.V., головной компании «Яндекса». После этого Худавердян покинул руководящие посты в компании.
ЦОД в Мянтсяля — один из пяти дата-центров «Яндекса», который был построен в 2014 году и используется для работы с зарубежными компаниями. Как сказано в официальном видеоролике «Яндекса», этот ЦОД подключен к двум независимым источникам энергии по 110 киловольт каждый и собственным дизельным генераторам. Часть генерируемого дата-центром тепла используется для нагрева воды примерно в тысячи домах округа в Финляндии. Кроме того, «Яндекс» является крупнейшим налогоплательщиком муниципалитета Мянтсяля.