ФСБ запретила выходить на парусниках и надувных матрасах в район Азовского моря из-за антитеррористической операции
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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в район Азовского моря «в связи с проведением антитеррористических мероприятий», сообщили ТАСС в администрации Ейского района Краснодарского края.
Запрет действует с 00:00 30 апреля. Он распространяется на район севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты. Запрет затрагивает в том прогулочные и спортивные парусные суда, а также надувные плавательные средства и доски для виндсерфинга, сапсерфинга и их аналогов.
С 11 по 26 апреля в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, граничащих по акватории Азовского моря с территорией Украины, действовал «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.