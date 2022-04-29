Власти Курской и Брянской областей заявили об обстреле пограничных пунктов

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Губернаторы Курской и Брянской областей заявили об обстреле пограничных пунктов утром 29 апреля.

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле пропускного пункта Крупец. Руководитель Брянской области Александр Богомаз — об обстреле отделения пограничного управления ФСБ в поселке Белая Березка, произведенном с украинском территории.

«Были повреждены сети водо- и электроснабжения. <…>Также в результате обстрела на кладбище упало дерево», — проинформировал Богомаз.

В обоих случаях, согласно заявлениям губернаторов, пострадавших нет.

После начала российского вторжения в Украину власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах с украинской территории.

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