Производитель мармеладных мишек Haribo остановит поставки в Россию

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Производитель мармеладных мишек Haribo остановит поставки продукции в Россию. Об этом, сообщают «Фонтанка» и «Коммерсант», говорится в письме немецкой компании российским партнерам.

«Глобальным руководством было принято решение о приостановке производства продукции для российского рынка до особого распоряжения», — говорится в письме за подписью директора Вальтера Николауса.

Это решение в компании объяснили войной в Украине, которая усугубила экономическую ситуацию в России и мире, а также повлекла «существенный рост цен на сырье, стоимость производства, серьезные изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов».

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При этом Haribo отмечает, что приостановка поставок не означает, что компания объявляет простой или уходит с рынка навсегда. Деятельность производителя в России сохраняется, говорится в письме. Компания попросила торговые сети не расторгать договоры, предоставить отсрочку по исполнению обязательств и не применять санкции.

Немецкий предприниматель Ханс Ригель основал Haribo в 1920 году. Компания до сих пор принадлежит его семье. Haribo управляет 16 заводами по всему миру и выпускает лакрицу, зефир, жевательные конфеты, а также фруктовый мармелад. Один из самых узнаваемых продуктов компании — мармеладные мишки.

Выручка российского подразделения Haribo в 2021 году достигала 2,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 102,5 миллиона рублей, пишет «Коммерсант».

Из-за войны в Украине и последовавших за ней санкций более 750 иностранных компаний приостановили или прекратили деятельность в России.

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