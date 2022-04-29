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Генеральный директор литературной премии «Большая книга» Георгий Урушадзе сообщил в фейсбуке, что покинул занимаемый пост.

«С этого момента я больше не директор „Большой книги“. Нет, это не результат действий команды троллей. Об отставке я просил давно, только что она принята. Причина на поверхности — я против войны и не видел для себя возможностей продолжать», — заявил Урушадзе.

Ранее Урушадзе рассказал, что в соцсетях подвергли критике длинный список претендентов на «Большую книгу» в 2022 году, который жюри объявило 21 апреля. Среди прочих в лонг-лист вошли произведения Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Гузели Яхиной и Александра Архангельского — все они ранее выступили против войны России с Украиной. Авторы критических постов отмечали, что в длинный список попали «желающие поражения нашей стране».

Примерно за неделю до публикации длинного списка, 13 апреля, Георгий Урушадзе рассказал, что премию «Большая книга» раскритиковал вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько. Тот, упомянув «прозападную позицию», сказал, что «с ужасом представляет длинный список „Большой книги“». «Мы опять будем тех же избирать, которые были у нас ежегодно? Быковых и так далее, и тому подобное?» — сказал Палько. Георгий Урушадзе, комментируя его слова, сказал, что, если ввести цензуру и «стоп-листы», то «премия в тот же миг закончится».

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Национальная литературная премия «Большая книга» основана в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». Среди — Альфа-банк, «Ренова», Роман Абрамович и Александр Мамут. Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры РФ, Российская библиотечная ассоциация и другие.

Главную награду премии «Большая книга» в 2021 году вручили Леониду Юзефовичу за роман «Филэллин».

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