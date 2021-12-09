Премию «Большая книга» получил Леонид Юзефович за роман «Филэллин»

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Главную награду литературной премии «Большая книга» в 2021 году вручили Леониду Юзефовичу за роман «Филэллин». Об этом сообщается на сайте премии.

Юзефович пообещал отдать часть премии на консервацию того места в якутском селении Сасыл-Сысы, где в 1923 году прошла битва войск Анатолия Пепеляева и Ивана Строда — героев его документального романа «Зимняя дорога», посвященного Гражданской войне.

Вторую премию получила Майя Кучерская с книгой «Лесков: Прозёванный гений». Обладателем третьей премии стал Виктор Ремизов, автор романа «Вечная мерзлота». Получая награду, он поблагодарил красноярское общество , «без которого книги бы не было».

Премию для книжных блогеров «_Литблог» присуидил Ивану Родионову из города Камышин Волгоградской области, автору блога «Чётчик». Специальным призом за вклад в литературу награжден Государственный литературный музей имени Владимира Даля.

Лауреат первой премии «Большой книги» получает денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей, второй — полтора миллиона рублей, третьей — миллион рублей.

В 2020 году победителем «Большой книги» стал Александр Иличевский с романом «Чертеж Ньютона». Второе место занял Тимур Кибиров с романом «Генерал и его семья», третье — Шамиль Идиатуллин с книгой «Бывшая Ленина».

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