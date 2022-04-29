«Коммерсант»: владелец Holiday Inn планирует уйти из России

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Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (IHG) собирается покинуть российский рынок, утверждает газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

InterContinental Hotel Group ведет переговоры с собственниками российских отелей о расторжении договоров на управление, рассказал один из собственников объекта Holiday Inn в России и два источника среди консультантов.

Собеседник издания, близкий к IHG, сообщил, что компания обсуждает с собственниками объектов «изменения операционной деятельности». В штаб-квартире IHG это не комментировали.

Источники газеты утверждают, что IHG готова полностью свернуть бизнес в России из-за политических рисков. Чтобы избежать штрафов, компания собирается договориться с собственниками объектов о расторжении контрактов по соглашению сторон, утверждает собеседник издания.

IHG входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке России. Оператор управляет 29 отелями суммарным фондом 6,6 тысячи номеров, пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование E&Y. Среди его брендов в России — Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza и Indigo. 10 марта IHG объявила, что из-за российского вторжения в Украину приостановит инвестиции, строительство и открытие новых отелей в России, а также закроет свой московский офис.

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После начала войны в Украине американская гостиничная сеть Marriott и финская Sokos объявили, что приостановят открытие новых отелей в России, а американские Hilton и Hyatt приостановили девелоперскую деятельность в стране, пишет РБК.

Ранее западные гостиничные операторы покидали только единичные объекты, принадлежащие бизнесменам и компаниям, попавшим под санкции. Так, Hyatt расторгла договор со структурами ВТБ, владеющими московской гостиницей Hyatt Regency Petrovsky Park.

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