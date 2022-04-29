Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», — цитирует «Интерфакс» заявление Алиева.

Как следует из сообщения агентства, Алиев говорил о поддержке территориальной целостности Украины в контексте конфликта вокруг . По его мнению, международное сообщество, поддерживая территориальную целостность , не относилось так же к Азербайджану.

Подробно о конфликте в Нагорном Карабахе Шестинедельная война в Нагорном Карабахе. Итоги Кто победил? Насколько значительны потери армян? Плюс максимально понятная новая карта региона

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ильхам Алиев поддерживает Украину и что Азербайджан — «одна из немногих стран», нейтральную позицию которой по отношению к конфликту России и Украины Киев готов понять. «Мы понимаем баланс нейтральности, потому что у них может разгораться война. Но ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно», — заявил он.

Что происходит в Украине

Война Шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине

Война Шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь