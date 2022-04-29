Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины.
«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», — цитирует «Интерфакс» заявление Алиева.
Как следует из сообщения агентства, Алиев говорил о поддержке территориальной целостности Украины в контексте конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По его мнению, международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану.
23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ильхам Алиев поддерживает Украину и что Азербайджан — «одна из немногих стран», нейтральную позицию которой по отношению к конфликту России и Украины Киев готов понять. «Мы понимаем баланс нейтральности, потому что у них может разгораться война. Но ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно», — заявил он.