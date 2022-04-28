Владелец брендов Max Factor и Hugo Boss уйдет из России

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Производитель косметики и парфюмерии Coty принял решение деятельность в России, сообщает Reuters.

На Россию в 2021 году пришлось чуть более 3% продаж Coty по всему миру.

В компании заявили, что уход из РФ не повлияет на цели по выручке и прибыли за 2022-й финансовый год (заканчивается 30 сентября), так как вклад российского бизнеса в летний сезон традиционно был еще более низким, чем обычно.

Coty владеет такими брендами как Covergirl, Max Factor, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss, Tiffany & Co.

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