VK договорился о покупке сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости»

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VK и «Яндекс» достигли соглашения о продаже сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу VK.

Сервисы выйдут из состава «Яндекса» и перейдут покупателю до 1 июля, рассказали «Медузе» два источника в «Яндексе».

Официально о подробностях сделки компании пообещали рассказать позже.

Теперь, пишет РБК, VK и «Яндексу» надо будет получить согласие от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу.

О планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен» стало известно в середине марта. В компании в связи с этим заявляли, что собираются «сосредоточиться на развитии» технологических сервисов и транзакционных услугах.

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