«Медиазона»: перед парадом 9 мая полиция искала среди жителей Тверской улицы украинцев

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Во время ежегодного обхода квартир на Тверской улице в Москве полицейские начали спрашивать жителей, не живут ли в их доме граждане Украины. Об этом « » рассказали несколько жителей улицы.

«Список вопросов прекрасный: живут ли в квартире граждане Украины, хранит ли кто-то гражданское оружие, интересовался ли кто-то арендой и так далее — мол в преддверии „праздника“ они должны внезапно знать, кто в какой квартире живет», — рассказала собеседница издания, которая живет в доме 6с1 по Тверской улице.

Другого жителя дома тоже спрашивали про украинцев. «Конкретно их не искали, но вопрос о том, знаю ли я украинцев, живущих в доме, был», — сообщил он.

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Жительница дома 26 на 1-й Тверской-Ямской также заявила о визите полицейских. Она не смогла рассказать, что они хотели, поскольку не открыла им дверь.

Собеседники «Медиазоны» пояснили, что сотрудники полиции обходят квартиры на Тверской каждый год перед 9 мая. Однако раньше, по их словам, граждане Украины полицейских не интересовали.

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