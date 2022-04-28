«Единая Россия» предложила принимать детей ветеранов боевых действий в вузы без вступительных испытаний

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий, погибших, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России при выполнении боевых задач за пределами РФ. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщается в телеграм-канале партии.

Предлагаем выделить специальную 10-процентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний. В действующую квоту для приема льготников будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях. Также предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой вуз.

В своем телеграм-канале Турчак заявил, что фракция «Единой России» в Госдуме обеспечит рассмотрение поправок «в кратчайшие сроки, чтобы льготами можно было воспользоваться уже с 1 сентября этого года».

Сейчас история вершится на поле боя. От наших бойцов зависит будущее России и всего мира. Решается, сможем ли мы отстоять право своих граждан говорить на родном языке, чтить память своих предков. В этот судьбоносный момент задача тех, кто в тылу, сделать все возможное для поддержки наших бойцов.

В базе Госдумы поправки, о которых сообщил Турчак, пока не опубликованы.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Сейчас дети военнослужащих, умерших при исполнении или вследствие полученного на службе заболевания или травмы уже имеют льготы при получении высшего образования. В частности, они имеют право поступать на подготовительные отделения вузов за счет бюджетных средств.

Война России с Украиной. Последние события

Война Шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Война России с Украиной. Последние события

Война Шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь