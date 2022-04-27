Во Франции арестовали виллы Дерипаски и Шамалова

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Власти Франции арестовали три виллы российских бизнесменов, попавших под западные санкции из-за войны в Украине, сообщает издание Nice-Matin.

Две виллы находятся на Лазурном берегу: первой вблизи Сан-Тропе с 2005 года владеет глава «Русала» Олег Дерипаска; вторая, расположенная около коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра и выглядящая как уменьшенная копия Версальского дворца, принадлежит председателю совета директоров «Русской платины» Мусе Бажаеву.

Владельцем третьего конфискованного объекта недвижимости, в окрестностях Биаррица, называется Кирилл Шамалов, акционер «Сибура» и бывший муж дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой.

По данным французских властей, после начала войны в стране были заблокированы 22,8 миллиарда евро из зарубежных активов Банка России, а также арестованы около трех десятков объектов недвижимости, четыре яхты, шесть вертолетов и три произведения искусства, принадлежащие попавшим под санкции россиянам.

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