Суд взыскал с Каспийского трубопроводного консорциума более пяти миллиардов рублей из-за разлива нефти под Новороссийском
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Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 5,285 миллиарда рублей по иску Росприроднадзора из-за разлива нефти под Новороссийском в 2021 году.
Суд полностью удовлетворил иск Росприроднадзора, пишет «Интерфакс». КТК намерен обжаловать решение. В консорциуме считают, что оценки надзорным ведомством объема разлитой нефти (384 тонны) завышены из-за некорректной методики и на самом деле в море оказалось около 69 тонн.
Утечка в Черном море произошла 7 августа 2021 года во время закачки нефти на греческий танкер «Минерва Симфони». В КТК заявили, что площадь загрязнения составляла 200 квадратных метров, однако в Институте космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что речь идет о 80 квадратных километрах.