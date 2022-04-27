Суд взыскал с Каспийского трубопроводного консорциума более пяти миллиардов рублей из-за разлива нефти под Новороссийском

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 5,285 миллиарда рублей по иску Росприроднадзора из-за разлива нефти под Новороссийском в 2021 году.

Суд полностью удовлетворил иск Росприроднадзора, пишет «Интерфакс». КТК намерен обжаловать решение. В консорциуме считают, что оценки надзорным ведомством объема разлитой нефти (384 тонны) завышены из-за некорректной методики и на самом деле в море оказалось около 69 тонн.

Утечка в Черном море произошла 7 августа 2021 года во время закачки нефти на греческий танкер «Минерва Симфони». В КТК заявили, что площадь загрязнения составляла 200 квадратных метров, однако в Институте космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что речь идет о 80 квадратных километрах.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь