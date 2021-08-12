СК устроил обыски в компании, на терминале которой в Черном море разлилось нефтяное пятно Глава компании заявил, что пятно образовалось не от нефти. Кубанский губернатор вообще не увидел никаких пятен

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Район разлива нефти под Новороссийском, 12 августа 2021 года AP / Scanpix / LETA

Из-за разлива нефти в Черном море начались обыски в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) — предприятии, на терминале которого произошел выброс нефти. Также СК переквалифицировал уголовное дело о разливе нефтепродуктов на более тяжкий состав — с части 1 статьи 252 УК РФ (Загрязнение морской среды) на часть 2 той же статьи (Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде). Она предусматривает до двух лет лишения свободы.

Глава КТК Николай Горбань заявил, что пятно в Черном море не нефтяное. По его словам, первый спутниковый снимок акватории подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров, а пятно на не является нефтяным (каково его происхождение, Горбань не уточнил). «На сегодняшний день береговая линия и акватория моря чистые, пробы воды в норме», — сказал бизнесмен.

Но в РАН с гендиректором КТК не согласились. В Институте океанологии РАН, который интерпретировал фото пятна в черноморской акватории, настаивают, что пятно образовалось из-за утечки нефтепродуктов. «Учитывая характер пятна на спутниковом снимке… очень трудно предположить, что это какое-либо естественное природное явление», — отметил сотрудник института, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

Кубанский губернатор не увидел нефтяных пятен в Черном море. Но это не значит, что их нет. «Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории. Никаких последствий разлива или утечки нефти мы не обнаружили. Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет», — сказал Кондратьев.

Ранее в российском подразделении Всемирного фонда дикой природы поясняли, что на поверхности воды оказались легкие фракции нефти, которые быстро испаряются, но в водной толще будут распространяться более тяжелые фракции, оказывая токсическое воздействие на среду и, возможно, загрязнять побережье.

Разлив нефти в Черном море произошел 7 августа. Но о нем заговорили лишь четыре дня спустя. Авария случилась при погрузке сырья на греческий танкер Minerva Symphony через выносное причальное устройство КТК. Компания сообщила об инциденте лишь 9 августа, заявив, что площадь разлива составила 200 квадратных метров. 10 августа Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявил, что площадь разлива в 400 тысяч раз больше — 85 квадратных километров. 11 августа об этом стали писать СМИ, СК возбудил уголовное дело, а вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила оценить реальный масштаб утечки нефти.

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