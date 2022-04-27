Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Алексей Кудрин, бывший министр финансов РФ, сейчас возглавляющий Счетную палату, предупредил, что российскую экономику ждет кризис, который будет «больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный», сообщает «Интерфакс».

«Сегодня экономика переживает непростой период. Ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным, пока обсуждаемым прогнозам Минэкономразвития, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%», — заявил Кудрин, выступая на заседании . По предварительным оценкам, добавил он, инфляция в 2022 году составит по базовому прогнозу 20,7%, а в 2023 году — больше 6%»

По словам главы Счетной палаты, на фоне такой инфляции «сразу нужно оценить наши задачи в социальной политике — что индексировать, что будет опережающе индексироваться, или может быть запаздывать — и как распределить на это ресурсы».

Мы все должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту сейчас: и конец года, и следующий год, то есть почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы.

По прогнозам аналитиков компании S&P Global Market Intelligence, экономике России потребуется 10 лет, чтобы восстановиться до уровня 2021 года на фоне санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, следует из их прогноза. К 2023 году падение ВВП замедлится до 1,9%, а спустя еще год экономика России начнет расти — на 1,6%. Всемирный банк также считает, что экономика России упадет в 2022 году на 11%, но прогнозирует, что уже в 2023 году ВВП России вырастет на 0,6%.

Еще о российской экономике

Как изменилась российская экономика за полтора месяца войны? И чего ждать дальше? «Это экономика выживания. В лучшем случае экономика стагнации»

Еще о российской экономике

Как изменилась российская экономика за полтора месяца войны? И чего ждать дальше? «Это экономика выживания. В лучшем случае экономика стагнации»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь