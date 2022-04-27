NBC: американская разведка предупреждает Украину о готовящихся ударах России. Украина перебрасывает ПВО и авиацию, а Россия «буквально бомбит пустые поля»

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После начала российского вторжения в Украину разведка США предоставила украинским военным данные о том, когда и куда Россия должна нанести удары. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники среди бывших и действующих американских чиновников.

По словам собеседников издания, данные передавались практически в реальном времени. Среди них — спутниковые снимки, а также другая информация, в том числе о том, где действуют определенные типы российских подразделений.

Полученная информация помогла Украине отвести средства ПВО и авиацию от обстрелов, сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих в первые дни войны и сорвать штурмовую операцию на аэродроме Гостомель. Это не позволило военным РФ перебросить дополнительные силы под Киев.

Кроме того, с помощью данных американской разведки обеспечивается безопасность президента Украины Владимира Зеленского. ЦРУ использует «значительные ресурсы» на сбор информации для его защиты, а также консультируется с украинской стороной о том, как лучше перевозить главу государства, рассказали собеседники телеканала.

По данным NBC News, благодаря разведданным Украина продолжает перебрасывать ПВО и авиацию почти каждый день. Отмечается, что это одна из причин, почему России не удалось установить господство в воздухе.

«Российские военные буквально бомбят пустые поля там, где когда-то находились средства противовоздушной обороны», — заявил изданию один из источников, отметив, что переданная информация «оказала огромное влияние на возможности российских военных на земле».

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Сотрудничество Украины и США продолжается с 2014 года, после того как Россия присоединила Крым, пишет NBC News. За несколько недель до российского вторжения американские представители посетили Украину с целью оценки состояния ПВО страны. Сотрудничество, в том числе по обмену разведданными, расширялось по мере продвижения России по Украине.

В апреле стало известно, что США начали делиться с Украиной секретными данными разведки, в том числе для операций Киева в Крыму и Донбассе. Об этом сообщали глава Пентагона Ллойд Остин, а также источники The Wall Street Journal в американском министерстве обороны.

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