Минобороны РФ заявило об ударах ракетами «Калибр» по Запорожскому алюминиевому комбинату и уничтожении ангаров с иностранным оружием

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Минобороны России объявило, что ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесен удар по территории Запорожского алюминиевого комбината.

«Уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Запорожская областная госадминистрация в ежедневной сводке обстрел алюминиевого комбината не упомянула. В сообщении об оперативной обстановке на 8:00 27 апреля говорится лишь об обстреле села Каменского в Васильевском районе, где загорелся одноэтажный жилой дом.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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