Херсон подвергся обстрелу

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Центр Херсона, с начала марта оккупированного российскими войсками, подвергся обстрелу вечером 27 апреля.

По сведениям РИА Новости, серия мощных взрывов произошла в районе телецентра. Корреспондент агентства утверждает, что обстрел велся со стороны позиций украинских войск.

Источник в российских силовых структурах заявил, что украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них сбиты.

После обстрела у некоторых жителей города перестали работать российские телеканалы.

Между тем, украинские СМИ также сообщают о ночных взрывах в Николаеве, Одессе и Харькове. По данным одесских властей, средствами ПВО над морем был сбит российский разведывательный беспилотник.

В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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