У России отняли чемпионат мира по хоккею

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Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) лишил Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года «из опасений за безопасность и благополучие всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков», говорится в заявлении на сайте IIHF.

«Совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из нее и внутри нее», — говорится в сообщении.

Новая страна — хозяйка турнира будет определена на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея, который пройдет в конце мая в Финляндии.

Чемпионат мира планировали провести в Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

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После начала российского вторжения в Украину Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. Также хоккейные сборные России и Беларуси отстранили от соревнований под эгидой IIHF.

В январе 2021 года Международная федерация хоккея лишила Беларусь права проводить чемпионат мира по хоккею из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске. Вопрос о переносе чемпионата из Минска подняли после того, как в Беларуси начались митинги против Александра Лукашенко.

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