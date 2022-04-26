Президент Словакии по-русски призвала российских военных прекратить увеличивать «армию израненных душ»

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Президент Словакии Зузана Чапутова записала видеообращение к российским солдатам, командирам и «всем тем, кого это касается», и призвала их остановить войну в Украине.

Zuzana Čaputová

Президент Словакии заявила, что российским военным никто не угрожал и не хотел причинить им вред, «но вы вред причиняете». Чапутова упомянула свидетельства женщин, «рассказывающих об ужасах, которые мы до недавнего времени не могли себе и представить».

Вы оправдываете свое вторжение словами об «освобождении». Но от чего вы хотели «освободить» Татьяну из Ирпеня, убитую вместе с двумя ее детьми русской гранатой? Когда они просто бежали по улице, которая должна была быть частью безопасного коридора. Или Алину из Гостомеля, которую изнасиловал один из вас в машине? Она даже не закричала, потому что рядом не было никого, кто бы мог ей помочь. Она думала только об одном: как выжить.

Зузана Чапутова считает, что российские военные потеряли офицерскую честь и воинскую дисциплину, и предают это каждый раз, когда убивают мирных жителей.

Российские солдаты и командиры и все, кого это касается, если вы еще чувствуете в себе хотя бы остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной. Ведь с каждым днем вы ​​только увеличиваете армию израненных душ и тел женщин, детей и невинных людей.

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