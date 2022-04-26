Минобороны Великобритании: Украина вправе атаковать цели на территории России, в том числе британским оружием

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Великобритании Джеймс Хиппи назвал «абсолютно легитимными» удары Украины по объектам на территории России с целью «нарушить цепочки снабжения, которые в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле».

Министр заявил, что использование для этого поставленного Великобританией оружия не факт, что является проблемой, пишет The Guardian.

«Вопрос в том, приемлемо ли, если наше [британское] оружие будет использовано украинцами против легитимных российских военных целей? <…> Это украинцы выбирают цели, не производитель или экспортер оружия», — цитирует его «Би-би-си». Министр заметил, что многие страны используют импортированное оружие, и в случаях его применения вину возлагают не на производителя, а на страну, которая его использовала.

Хиппи отметил, что в той же степени и для России являются легитимными удары по целям в Западной Украине с целью разрушения цепочек снабжения. «Это является частью войны», — сказал он.

Власти граничащих с Украиной регионов России, в том числе Белгородской и Брянской областей, регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. Украина эти обвинения, как правило, не комментирует.

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