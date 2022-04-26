Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Германия впервые объявила о поставках тяжелого вооружения в Украину

Источник: Reuters

Германия поставит в Украину десятки зенитных самоходных установок «Гепард», заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Как пишет Reuters, их поставят со складов немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann. Когда начнутся поставки, не уточняется.

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал решение Германии «отправить 50 установок „Гепард“». «Эти установки обеспечат реальные возможности для Украины», — сказал он после переговоров с Кристиной Ламбрехт и десятков ее коллег на американской авиабазе Рамштайн на западе Германии.

Зенитная самоходная установка «Гепард», сообщается на сайте бундесвера, считается одним из столпов зенитных сил немецкой армии. «С двумя 35-миллиметровыми пушками-пулеметами он предназначен для защиты боевых частей от низколетящих самолетов и вертолетов и поражения наземных целей», — говорят в ведомстве. В Германии «Гепарды» эксплуатировали до 2010 года.

По данным Die Welt, немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 88 танков Leopard 1A5. Компания запросила у правительства ФРГ разрешение на поставку техники. Первые 22 танка, как ожидается, могут отправить в Украину в течение нескольких недель, а остальные — до конца года.

Марсель Дирсус, внештатный научный сотрудник Института политики безопасности Кильского университета, заявил, что реальное значение решения Германии заключается не в том, что «Гепарды» будут иметь значение на поле боя, а в том, какой сигнал это посылает. «Крупнейшая экономика Европы всерьез намерена поддержать Украину, и помощи будет больше», — сказал он. (англ. яз.)

Reuters
Читайте также

Война Шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь