Германия впервые объявила о поставках тяжелого вооружения в Украину
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Германия поставит в Украину десятки зенитных самоходных установок «Гепард», заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Как пишет Reuters, их поставят со складов немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann. Когда начнутся поставки, не уточняется.
Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал решение Германии «отправить 50 установок „Гепард“». «Эти установки обеспечат реальные возможности для Украины», — сказал он после переговоров с Кристиной Ламбрехт и десятков ее коллег на американской авиабазе Рамштайн на западе Германии.
Зенитная самоходная установка «Гепард», сообщается на сайте бундесвера, считается одним из столпов зенитных сил немецкой армии. «С двумя 35-миллиметровыми пушками-пулеметами он предназначен для защиты боевых частей от низколетящих самолетов и вертолетов и поражения наземных целей», — говорят в ведомстве. В Германии «Гепарды» эксплуатировали до 2010 года.
По данным Die Welt, немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 88 танков Leopard 1A5. Компания запросила у правительства ФРГ разрешение на поставку техники. Первые 22 танка, как ожидается, могут отправить в Украину в течение нескольких недель, а остальные — до конца года.
Марсель Дирсус, внештатный научный сотрудник Института политики безопасности Кильского университета, заявил, что реальное значение решения Германии заключается не в том, что «Гепарды» будут иметь значение на поле боя, а в том, какой сигнал это посылает. «Крупнейшая экономика Европы всерьез намерена поддержать Украину, и помощи будет больше», — сказал он. (англ. яз.)