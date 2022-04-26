Генпрокурор Краснов предложил запретить используемые «в экстремистских целях» «флаги, значки и мемы»

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Генпрокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, предложил прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование «флагов, значков, мемов и других вещей», которые используются «в экстремистских целях».

Что конкретно имел в виду генпрокурор, неясно.

У нас в стране соответствующие нормы [запрет на демонстрацию нацистской атрибутики] имеются, однако они не касаются иной символики, которая используется в экстремистских целях. О чем я говорю — это флаги, значки, мемы и различные другие вещи. Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за их пропаганду и их публичное демонстрирование.

В России запрещены пропаганда и публичное демонстрирование нацистской и «экстремистской» атрибутики и символики — вне зависимости от того, где она размещена. Административные дела заводили, в частности, из-за изображений стилизованного восклицательного знака, который ассоциируется с движением Алексея Навального.

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