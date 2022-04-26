Финский концерн Valio, выпускающий молочные продукты, объявил о продаже бизнеса в России

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Финский концерн Valio продал свой российский бизнес компании «Велком», сообщается на сайте компании.

В рамках сделки, сумма которой не разглашается, «Велком» получил права на бренд плавленых сыров Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области.

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Также «Велком» в течение переходного периода, который продлится до конца года, будет продавать продукцию брендов, принадлежащих Valio, но не вошедших в сделку.

Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, одним из наиболее известных брендов на продуктовом рынке России, а также сохранить локальный ассортимент.

Концерн Valio в начале марте после вторжения России в Украину и санкций, введенных из-за этого в отношении РФ, объявил о прекращении работы в России. Всего о приостановке работы или уходе с российского рынка после начала войны заявили более 750 иностранных компаний.

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