Украину посетили глава Пентагона и госсекретарь США. Это первый визит высокопоставленных американских чиновников в страну с начала войны

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Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен 24 апреля посетили Украину в ходе секретной поездки. Об этом сообщили Reuters, Associated Press и CNN со ссылкой на источники. Позже Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили факт поездки.

Во время необъявленного визита Остин и Блинкен встретились с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями украинских властей. Встреча продлилась три часа.

В ходе встречи американские чиновники объявили, что Украина и еще 15 стран — союзниц США получат 713 миллионов долларов в качестве военного финансирования. Из них 322 миллиона долларов направят Киеву.

По данным СМИ, во время визита также было объявлено, что американские дипломаты, которые покинули Украину перед войной, начнут возвращаться в страну на этой неделе.

При этом, по словам источников агентств, президент США Джо Байден назначит послом США в Киеве Бриджит Бринк, которая сейчас занимает должность американского посла в Словакии.

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Визит Остина и Блинкена стал первой поездкой высокопоставленных чиновников США в Украину с начала российского вторжения. Ранее страну посещали европейские политики.

Из соображений безопасности о поездке американских чиновников не объявляли заранее, а журналистам, сопровождавшим Остина и Блинкена, запретили освещать визит до его завершения. Сам Блинкен подтвердил, что поездка состоялась, только после того, как покинул Украину.

Ранее в апреле США уже дважды предоставляли Украине военную помощь на 800 миллионов долларов. Как отмечает Reuters, с учетом суммы, о которой объявили Остин и Блинкен, общий объем военной помощи Вашингтона Киеву с начала войны достиг примерно 3,7 миллиарда долларов. Россия несколько раз требовала прекратить поставки западного вооружения в Украину.

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