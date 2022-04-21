Байден выделил дополнительную военную помощь Украине на 800 миллионов долларов

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США выделяют дополнительное вооружение Украине на сумму 800 миллионов долларов.

Как заявил американский лидер Джо Байден, это делается для того, чтобы «усилить способности Украины вести боевые действия в Донбассе».

Новый пакет военной помощи включает в себя тяжелую артиллерию, боеприпасы и тактические беспилотники.

Кроме того, Байден заявил выделит еще 500 миллионов долларов на прямую экономическую помощь Украине.

Ранее в апреле США уже предоставляли Украине военную помощь на те же 800 миллионов долларов. По подсчетам CNN, с начала войны в Украине администрация Байдена уже выделила властям Киева около 3,4 миллиарда долларов.

Вместе с тем Байден объявил о запрете судам, связанным с Россией, заходить в американские порты. Ранее аналогичный запрет ввели страны Евросоюза.

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