При пожаре в НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери погибли 17 человек

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17 человек погибли в результате пожара в здании центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«К сожалению, на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них», — говорится в сообщении.

Пожар в НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери, специалисты которого среди прочего занимались разработкой ракетных систем «Искандер», произошел 21 апреля.

Общая площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метра. Потушить его удалось только на следующий день. К тушению привлекли более 240 человек, свыше 60 единиц техники и вертолет МИ-8. Разбор сгоревших конструкций продолжается.

Всего из здания спасли 54 человека, еще 98 эвакуировали. Около 30 человек в результате пожара пострадали. Военные следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 219 УК РФ)

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