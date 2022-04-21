В НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар. Этот институт занимался разработкой «Искандеров»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Твери в центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС.

По словам представителя экстренных служб, горят несколько этажей, огонь распространяется по зданию. Общая площадь пожара достигает тысячи квадратных метров, ему присвоен третий номер сложности. Сообщается об обрушении кровли здания.

В командовании гарнизона заявили «Интерфаксу», что возгорание произошло на втором этаже административного корпуса научного учреждения. Военные отметили, что персонал НИИ эвакуировали, причины возгорания устанавливаются. Источник ТАСС сообщил, что причиной пожара могла стать аварийная работа электросети в старом здании.

По данным агентств, в результате пожара погибли пять человек. Еще около 30 человек пострадали, некоторые из них получили ушибы и травмы, прыгая из окон. В областном ГУ МЧС подтвердили наличие пострадавших, не уточнив их число. Официально о погибших не сообщается.

НИИ Воздушно-космических сил Минобороны России был образован в 2014 году. В частности, его специалисты занимались разработкой ракетных систем «Искандер».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь