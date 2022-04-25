Минобороны РФ объявило о планах прекратить «любые боевые действия» и открыть коридор для эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе

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Российские военные, силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прекратят боевые действия рядом с заводом «Азовсталь» в Мариуполе и откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, с 14:00 мск 25 апреля военные «в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия», отводят подразделения на безопасное расстояние и обеспечат выход мирных жителей «в любых избранных ими направлениях».

В случае, если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения.

Обновлено. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что договоренности о гуманитарных коридорах из «Азовстали» на 25 апреля нет. «Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором», — отметила она.

Комбинат «Азовсталь» стал одним из главных очагов сопротивления украинских военных в Мариуполе, который окружен российскими войсками. На территории завода находятся бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и полка , некоторые из которых ранены.

Вместе с украинскими бойцами, по словам военных и властей Украины, на «Азовстали» находятся около тысячи мирных жителей — в основном, это родственники военных, в том числе женщины и маленькие дети.

Украинская сторона обвиняет Россию в том, что она не дает выйти из «Азовстали» мирным жителям и заявляет об открытии коридора только для военных, которые не хотят сдаваться в плен.

Россия утверждает, что украинские военные якобы хотят сдаться, но им не разрешает Киев, гражданских они удерживают в качестве «живого щита», а гуманитарный коридор действует с 21 марта.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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Путин приказал отменить штурм «Азовстали» — последнего укрытия украинских военных и мирных жителей в Мариуполе Он поручил заблокировать завод «так, чтобы муха не пролетела»

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