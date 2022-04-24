В порту в Бельгии застряли около восьми тысяч премиальных автомобилей, предназначенных для России

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Около восьми тысяч дорогостоящих автомобилей, в том числе последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, предназначавшиеся для отправки в Россию, застряли в порту города Зебрюгге в Бельгии из-за санкций, наложенных в отношении РФ после вторжения в Украину.

Как сообщает The Wall Street Journal, автомобили прибыли в Бельгию в первых числах апреля из Азии. Их планировали отправить в Россию, но автомобили попали под запрет на роскошь, который ввели страны Евросоюза. В рамках этих санкций в Россию из ЕС запрещено ввозить автомобили стоимостью больше 50 тысяч евро.

«Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под другие санкции. Автомобили, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки», — сообщил директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс. Он сказал, что не знает, кто является покупателем автомобилей в России или кто ими владел на момент перевозки.

Зебрюгге — один из крупнейших в Европе портов по перевалке автомобилей, через который проходит более двух миллионов машин в год. Представители порта сообщили, что для проверки заблокировали больше одной тысячи контейнеров, предназначенных для России, и похожие проблемы есть у ряда других экспортных центров по всей Европе.

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