Росавиация в десятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России

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Росавиация в 10-й раз с начала войны в Украине продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Речь идет об ограничении полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям советуют использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Запрет был введен 24 февраля — в первый день российского вторжения. Теперь Росавиация продлила его до 1 мая.

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