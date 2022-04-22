Воронежский губернатор предложил приходить на «Бессмертный полк» с портретами участников войны в Украине

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал участников «Бессмертного полка» в этом году выходить на акцию с портретами участников не только Великой Отечественной войны, но и войны в Украине.

«Правильным будет, если в этом году формат „Бессмертного полка“ в Воронежской области станет шире. Обращаюсь к тем жителям региона, которые планируют участие в акции в День Победы. Приносите портреты не только непосредственных участников сражений Великой Отечественной, но и портреты ветеранов труда, узников концлагерей, детей войны, а также современных героев борьбы с нацизмом, в том числе — участников спецоперации на Украине», — написал он в своем телеграм-канале.

Обновлено. Пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова допустила участие в акции родственников погибших на войне в Украине. «Мы, конечно, акцент делаем на героях Великой Отечественной войны, но мы понимаем, что со времени 45-го года прошло уже много лет, что были другие вооруженные конфликты. И если члены семей считают, что они хотят почтить память своего героя, погибшего в Афгане, Чечне или вот сейчас, то они могут взять портрет своего героя и пройти с его портретом, и никто им слова не скажет, потому что это точно так же человек, погибший за свою страну», — заявила она «Фонтанке».

«Бессмертный полк» — ежегодная акция памяти участников Великой Отечественной войны, проходящая в виде шествий в городах на 9 мая. Ее инициировали в 2012 году томские журналисты, в дальнейшем она вышла на федеральный и международный уровень.

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