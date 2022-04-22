Суд приговорил депутата Валерия Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте

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Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно по в незаконной охоте на лося. Об этом сообщает «Интерфакс».

Накануне гособвинение запрашивало для депутата 3,5 года лишения свободы условно. Рашкин собирается обжаловать приговор.

Перед заседанием парламентарий заявил журналистам, что признает вину: «Отобрали документы у моих друзей-охотников. У них не оказалось документа. Я на себя разрешение не выписывал… А если нет документа, значит, в любом случае, я не проверил, я не убедился, я доверился своим друзьям… Незнание закона не снимает вину… Поэтому я ее признаю, объективно, я ее признаю».

Кроме того, он заявил, что продал все ружья и никогда не будет больше охотиться.

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Валерий Рашкин — председатель московского городского комитета КПРФ. Он известен публичной критикой власти и организацией протестных митингов в Москве, в том числе против антиковидных ограничений и принудительной вакцинации, а также против фальсификации результатов электронного голосования на выборах в Госдуму.

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