Прокуратура потребовала для Валерия Рашкина 3,5 года условно по делу о незаконной охоте

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Гособвинение попросило суд приговорить депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем с половиной годам лишения свободы условно по в незаконной охоте на лося.

Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 258 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье — пять лет лишения свободы.

Рашкин не признает вины. Он настаивает, что не осознавал преступности своих действий.

Приговор будет вынесен 22 апреля.

Валерий Рашкин — председатель московского городского комитета КПРФ. Он неоднократно публично критиковал власти и организовывал протестные митинги в Москве, например, против антиковидных ограничений и против принудительной вакцинации, а также против фальсификации результатов электронного голосования на выборах в Госдуму.

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