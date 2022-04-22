Роскомнадзор заблокировал сайт новой игры из серии «S.T.A.L.K.E.R.»

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России доступ к сайту «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», выпуск которой запланирован на конец 2022 года. На это обратил внимание проект «Роскомсвобода».

По данным сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок, доступ к сайту www.stalker2.com ограничивается по требованию Генпрокуратуры от 18 апреля. «Роскомсвобода» отмечает, что блокировка началась 22 апреля.

Как предполагает проект, причиной блокировки стало обращение к поклонникам игры, размещенное на сайте. В нем разработчики осуждают российское вторжение и просят помочь Украине.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица из серии S.T.A.L.K.E.R., разработкой которой занимается украинская компания GSC Game World.

После вторжения в Украину разработчики S.T.A.L.K.E.R. заявили, что прекращают продавать свою продукцию пользователям в РФ. В марте Роскомнадзор заблокировал на территории РФ сайт GSC Game World.

Всего, по данным «Роскомсвободы», с начала войны в России заблокировали более 2,5 тысячи сайтов.

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