Правозащитник Лев Пономарев уехал из России

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Глава организации временно уехал из России из-за давления на него и его правозащитные проекты. Об этом сообщается на сайте организации.

Я действительно временно уехал из России, впервые за долгое время позволив себе отпуск. Ситуация вокруг меня и моих правозащитных организаций все это время была тревожная. Это и постоянные провокации, и спам-атаки, и задержания, и, не скрою, неоднозначная информация из разных источников о планах насчет меня.

Правозащитник отметил, что его отпуск вряд ли продлится долго. Во время него Пономарев собирается заняться здоровьем, «обдумать тяжелую ситуацию, в которой мы все находимся», а также спланировать дальнейшую работу.

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Лев Пономарев — автор антивоенной петиции, которую подписали более 1,2 миллиона человек. С начала российского вторжения в Украину на правозащитника, выступившего против войны, нападали и его задерживали. В марте на стену возле офиса «За права человека» нанесли несколько букв Z и V, а в прихожей четверо мужчин распылили перцовый газ из баллончика, выкрикивая оскорбления.

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