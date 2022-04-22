Лавров: Россия не против участия названных Украиной стран в договоре о гарантиях безопасности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ «не против» участия в договоре о гарантиях безопасности стран, упоминавшихся Украиной на переговорах.

«На бумаге они эти страны не перечисляли, но упоминали , Турцию, Германию. Мы не против. Главное, что будет являть собой существо этих гарантий и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого-нибудь еще», — заявил он.

При этом Лавров заметил, что переговоры «застопорились» и что заявления представителей Украины наводят его на мысль, что «им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой».

При этом в пятницу глава российской переговорной делегации Владимир Мединский подтвердил, что провел «несколько длительных разговоров» с главой делегации Украины Давидом Арахамией. Их содержание неизвестно.

В ходе переговоров с Россией Украина предложила заключить многосторонний договор о гарантиях своей безопасности, который в случае нападения на Украину обязывал бы участников соглашения в короткие сроки оказывать ей помощь.

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