Великобритания ввела санкции против главы РЖД, представителя Минобороны РФ и концерна «Калашников»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Власти Великобритании внесли в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из РФ. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Под санкции, в частности, попали гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, командующий ВДВ Андрей Сердюков, командир крейсера «Москва» Антон Куприн.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Ограничения также введены против 10 структур, в том числе оборонного профиля. Среди них — концерн «Калашников», ЦНИИмаш и НИТИ имени Александрова.

На данный момент в британском санкционном списке числятся более 1,3 тысячи физических и юридических лиц из России, отмечает «Интерфакс».

главные события дня

Война Пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

главные события дня

Война Пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь