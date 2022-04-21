Сейм Латвии одобрил поправки о лишении гражданства за поддержку войны в Украине. Они распространяются только на лиц с двойным гражданством
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Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил поправки к закону о гражданстве, которые позволят лишать гражданства людей, поддерживающих военные действия в Украине. Об этом сообщает Delfi.
Новая редакция закона предусматривает, что гражданства Латвии могут лишить человека, который оказывает значительную поддержку людям и государствам, совершившим военные преступления, геноцид, преступления против человечности, а также преступления, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость демократических государств. Под действие закона также подпадают те, кто участвовал в таких действиях.
Согласно поправкам, факт такой поддержки или участия в таких действиях будет устанавливаться заключением учреждения государственной безопасности. При этом оспаривание и обжалование решения о лишении гражданства не приостанавливает его действия.
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Гражданства могут лишить только в случае, если человек в итоге не станет лицом без гражданства. Как отмечает Delfi, поправки распространяются только на лиц с двойным гражданством.
Внесение поправок в Закон «О гражданстве» обоснованы тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины.