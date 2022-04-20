«Ведомости»: власти обсуждают введение принудительной лицензии на произведения правообладателей, заявивших об уходе из России
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Власти России разрабатывают законопроект, который позволит распространить механизм принудительной лицензии на кино, сериалы и музыку, правообладатели которых заявили об уходе из России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.
На каком этапе находится работа над законопроектом, не уточняется.
Как следует из публикации, в случае принятия инициативы российские сервисы, с которыми в одностороннем порядке расторгнут лицензионные контракты западные правообладатели, смогут через суд требовать предоставить им принудительную лицензию на эти произведения.
Речь, как поясняют «Ведомости», идет о контрактах, обеспечивающих права на «библиотечный каталог» с уже выпущенными произведениями, а не о новых фильмах и музыке. Такие контракты обычно заключают сроком на год, пишет издание.
Директор Института исследований интернета Карен Казарян в комментарии «Ведомостям» отметил, что принятие таких мер нарушит международные соглашения, в том числе ограничивающие применение принудительного лицензирования и запрещающие дискриминацию иностранных произведений.
Механизм принудительной лицензии есть и в действующей редакции Гражданского кодекса, но распространяется… на патенты. Суть предлагаемых нововведений главным образом сводится к тому, что действие принудительной лицензии будет распространяться… и на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе контент, а для ее получения не придется ждать годы, поясняет собеседник «Ведомостей».
Крупнейшие международные кинокомпании, лейблы и стриминговые сервисы в том или ином виде остановили свою работу в России после российского вторжения в Украину.