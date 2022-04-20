США, Великобритания и Канада пообещали направить артиллерию Украине. Германия заявила, что практически исчерпала ресурсы для поставок вооружения

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США, Великобритания и Канада намерены направить артиллерийские орудия Украине, которые военные страны смогу использовать для отражения российского наступления в Донбассе.

С такими заявлениями, сообщает Reuters, выступили президент США Джо Байден, британский и канадский премьер-министры Борис Джонсон и Джастин Трюдо по итогам .

Военную и финансовую помощь Украине после встречи также анонсировал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, НАТО по-прежнему не собирается напрямую участвовать в конфликте, но страны Запада продолжат оказывать всю необходимую помощь украинским властям. Шольц считает, что в рамках возможно предоставить Киеву финансовую поддержку в размере 50 миллиардов евро.

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При этом канцлер ФРГ отметил, что собственные запасы Бундесвера в вопросе поставок вооружений по большей части исчерпаны. Он добавил, что власти Германии уже обратились к оборонным предприятиям с запросом о вооружении для Украины и готовы финансировать его покупку.

«Вместе с нашими партнерами по ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», — сказал Шольц, призвав президента России Владимира Путина «остановить эту ужасную войну».

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