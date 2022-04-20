Путин сменил командира псковских десантников. Украина обвиняла их в причастности к убийствам под Киевом

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Президент России Владимир Путин сменил командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове. Вместо генерал-майора Сергея Чубарыкина командиром назначен полковник Денис Шишов. Соответствующий указ был подписан 18 апреля.

До назначения в Псков Шишов командовал 11-й десантно-штурмовой бригадой из Улан-Удэ. В ходе войны в Украине он командовал соединением бригады, которое форсировало Днепр в районе Каховки в Херсонской области. У Шишова есть звание Героя России.

Псковские десантники в начале войны в Украине участвовали в наступлении на Киев, отмечает «Русская служба Би-би-си», и могли участвовать в боях в Буче. Со ссылкой на открытые источники «Би-би-си» пишет, что в боях погибли не менее 18 десантников.

В Главном управлении разведки министерства обороны Украины утверждали, что военнослужащие дивизии «причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области».

О дальнейшей судьбе или новом назначении Чубарыкина пока не сообщается.

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