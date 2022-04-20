Госдума приняла закон о бесплатном газе для мемориалов «Вечный огонь»

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Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит сделать бесплатным газ для работы мемориалов «Вечный огонь», внесенных в реестр Минобороны РФ.

Соответствующие поправки вносятся в законы «О газоснабжении в Российской Федерации» и «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Вопрос о бесплатном газе для мемориалов «Вечный огонь» обсуждался 12 января на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Тогда первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что порядок работы мемориалов не определен, в результате чего возникали ситуации, когда за долги или задержки в оплате со стороны муниципальных властей «Вечные огни» отключали. Турчак указан как один из соавторов законопроекта о бесплатном газе для мемориалов.

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