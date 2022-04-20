Двух пропавших сотрудников экопарка под Харьковом нашли убитыми

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Двух сотрудников «Фельдман Экопарка» — зоопарка под Харьковом, созданного бизнесменом и депутатом Верховной рады Александром Фельдманом — нашли мертвыми. Об этом сообщается на страницах зоопарка в соцсетях.

Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, которые пропали в начале марта, погибли. Когда началась война, они остались в экопарке и помогали кормить животных. Приехав в экопарк 7 марта, мы их там не нашли. Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить. Но вчера мы получили подтверждение о том, что их тела найдены.

По информации зоопарка, два пропавших сотрудника были застрелены «врагами», их тела спрятали в туалете, вход в который забаррикадировали.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

«Фельдман Экопарк» после начала войны подвергался обстрелам. 5 апреля его создатель Александр Фельдман заявил, что вольеры и другие помещения зоопарка разрушены и что оставшихся там животных нужно либо усыпить, либо перевезти в другое место.

В тот же день мэр украинского города Днепр Борис Филатов сообщил, что животных из «Фельдман Экопарка» вывезут в другие города Украины, в том числе в Днепр, Киев и Житомир. 13 апреля заместитель Филатова Михаил Лысенко заявил, что из зоопарка эвакуировали всех животных.

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«Многие животные погибли от разрыва сердца» «Медуза» поговорила с Александром Фельдманом — владельцем зоопарка под Харьковом, который находится прямо на линии огня

Подробнее про «Фельдман Экопарк»

«Многие животные погибли от разрыва сердца» «Медуза» поговорила с Александром Фельдманом — владельцем зоопарка под Харьковом, который находится прямо на линии огня