Бывшего петербургского депутата Максима Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны

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Октябрьский суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти месяцам колонии-поселения бывшего депутата регионального заксобрания Максима Резника, сообщает .

Резника признали виновным в незаконном приобретении наркотиков без цели сбыта. По версии суда, он приобрел у неустановленного продавца для личного употребления 18,2 грамма марихуаны, которую незаконно хранил.

Резнику зачли время, проведенное в ходе следствия под домашним арестом, поэтому его освободили прямо в зале суда.

Максим Резник — один из самых известных оппозиционных политиков в Санкт-Петербурге. Он открыто критиковал губернатора Александра Беглова.

В ходе процесса Резник не признал вины. Он называл свое преследование политическим.

Уголовное дело против Резника завели летом 2021 года, незадолго до очередных выборов. Из-за этого Резник, бывший депутатом петербургского заксобрания с 2011 года, не смог выставить свою кандидатуру.

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