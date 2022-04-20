Бывшего петербургского депутата Максима Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны
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Октябрьский суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти месяцам колонии-поселения бывшего депутата регионального заксобрания Максима Резника, сообщает «Медиазона».
Резника признали виновным в незаконном приобретении наркотиков без цели сбыта. По версии суда, он приобрел у неустановленного продавца для личного употребления 18,2 грамма марихуаны, которую незаконно хранил.
Резнику зачли время, проведенное в ходе следствия под домашним арестом, поэтому его освободили прямо в зале суда.
Максим Резник — один из самых известных оппозиционных политиков в Санкт-Петербурге. Он открыто критиковал губернатора Александра Беглова.
В ходе процесса Резник не признал вины. Он называл свое преследование политическим.
Уголовное дело против Резника завели летом 2021 года, незадолго до очередных выборов. Из-за этого Резник, бывший депутатом петербургского заксобрания с 2011 года, не смог выставить свою кандидатуру.