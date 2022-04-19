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Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии, прокомментировал убийство в украинской Буче местного жителя Ильи Навального.

Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совершенно невиновного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их? не «российские солдаты» же) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник.

Я не знаю, родственник ли он мне. Он родом из того же села, что и мой отец. Так что, может быть, и родственник, но вообще в том селе много Навальных.

Алексей Навальный вспомнил, что в детстве его поразил памятник погибшим в Великой Отечественной войне в селе Залесье, поскольку там было «несколько Навальных подряд».

Ну вот теперь будет на Украине еще один памятник погибшим на войне, где среди прочих будет и Навальный Илья Иванович 1961 г. р.

И эту войну тоже развязал бесноватый маньяк, одержимый какими-то бреднями о геополитике, истории и устройстве мира. Этот маньяк не остановится сам. Он, как на наркотик, подсел на смерть, войну и ложь — они нужны ему для сохранения власти.

В Буче за время российской оккупации были убиты сотни мирных жителей. Как сообщил немецкий таблоид Bild, среди них был мужчина по имени Илья Навальный. По информации издания, у его тела был найден его паспорт; местные жители предположили, что поводом для убийства стала его фамилия.

Журналисты «Би-би-си» выяснили, что Илья Навальный — дальний родственник Алексея Навального. У них был общий прадед.

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