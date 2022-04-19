Россия отказалась инициировать международное расследование убийств мирных жителей в Буче

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Россия не станет инициировать в ООН международное расследование событий в Украине, в том числе свидетельств . Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

По его словам, Москва сомневается в непредвзятости следствия в этих вопросах.

Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии , показывает исключительно предвзятую позицию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и выступает за обсуждение событий в Буче «на максимально высоком уровне» — в Совете безопасности ООН. Владимир Путин называл убийства в Буче «провокацией» и «фейком».