Минобороны РФ: сотрудники СБУ, переодетые в российскую форму, проведут «демонстративный расстрел» жителей Одесской области

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Министерство обороны России утверждает, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит «чудовищную провокацию», чтобы обвинить российских военных в массовых убийствах мирных жителей в Одесской области Украины.

В заявлении Минобороны РФ сказано, что в ближайшее время сотрудников одного из подразделений СБУ планируют переодеть в форму российских военнослужащих, после чего будет проведен «демонстративный расстрел местных жителей».

В дальнейшем, считают в ведомстве, фотографии и видеозаписи с акции распространят украинские и западные информационные агентства «для незамедлительного циничного раскручивания фейков».

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта.

На большей части Одесской области Украины нет российских военных. Они присутствуют только на острове Змеиный в Черном море, который территориально относится к этой области. Минобороны РФ несколько раз сообщало об ударах по различным объектам в Одесской области.

После окончания российской оккупации Киевской области в городах и селах региона стали находить тела погибших мирных жителей. В городе Буча, по оценке местных властей, погибли около 400 человек. Власти Украины обвинили в убийствах российских солдат. Российские власти называют эти сообщения «фейком» и «провокацией». Независимые свидетельства подтверждают, что убийства в Буче происходили во время оккупации.

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