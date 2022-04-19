Минобороны РФ предложило передать военкоматам оформление льгот родным военных, погибших в Украине, и ограничить доступ к данным о них

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Минобороны России просит правительство передать военкоматам полномочия по выдаче удостоверений члена семьи военного, погибшего на войне в Украине. Об этом говорится в проекте постановления, который подготовило ведомство. Внимание на него обратила «Русская служба Би-би-си».

В документе говорится о внесении изменений в инструкцию о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена семьи погибшего или инвалида войны, участника Великой Отечественной войны ‎и ветерана боевых действий.

Такое удостоверение дает право на установленные законом «О ветеранах» льготы, в том числе надбавки к пенсиям, оплату ЖКХ, путевки в санаторий, отмечает «Русская служба Би-би-си». Сейчас родителям и супругам погибших военных эти документы выдают пенсионные фонды и районные администрации, которые регистрируют выданные удостоверения в специальных книгах учета.

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В пояснительной записке к проекту напрямую указывается, что он подготовлен «в целях ограничения круга лиц», у которых есть доступ к сведениям о родственниках российских военнослужащих, погибших «при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР».

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